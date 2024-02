Kiev | von der Leyen | Europa vi sosterrà

Ucraina: Meloni arrivata a Kiev con von der Leyen, Trudeau e De Croo

(Di sabato 24 febbraio 2024) 14.40 "L'vifinché necessario, ci sarà più sostegno finanziario, più munizioni". Così la presidente della Commissione Ue, von der, alla cerimonia in onore dei soldati ucraini della battaglia di Hostomel,con il presidente Zelensky, la premier Meloni e altri leader internazionali. "Non c'è luogo migliore di questo aeroporto per ricordare il nostro impegno", ha detto. Realizzeremo "il sogno degli ucraini di avere posto nella famiglia europea. L'Ucraina in pace farà parte dell'",ha aggiunto von der