Kate Middleton e la convalescenza | “È sempre più sola” Cosa succede

Kate Middleton malattia, le amiche al suo fianco nella ripresa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 febbraio 2024) Mentre la malattia disembra in miglioramento, dopo l’intervento addominale di metà gennaio, gli affetti più cari della principessa del Galles fanno quadrato attorno a lei per starle accanto nella. In attesa che si riprenda completamente e possa tornare ai suoi doveri reali – da Palazzo hanno fatto subito sapere che le apparizioni pubbliche ricominceranno da dopo Pasqua – sono le amiche diad assisterla in queste settimane, insieme naturalmente al marito William. “Adesso, soprattutto dopo la morte della regina Elisabetta, ha pochissime persone con cui può confidarsi», ha affermato a OK! Magazine l’esperto Duncan Larcombe, sottolineando come sia “solitaria” la vita dei reali. “Per lei credo sia stato un duro colpo che le cose con Meghan non abbiano ...