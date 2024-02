Kate Middleton dimessa | le condizioni della Principessa del Galles

Kate Middleton è stata dimessa dall'ospedale: ecco come sta

(Di sabato 24 febbraio 2024)è convalescente da oltre un mese e ha bisogno di molto più aiuto di prima. Per questo il Palazzo ha deciso di assegnarle finalmente un nuovo segretario privato, dopo che l’ultima sua assistente l’ha lasciata da oltre un anno e mezzo. Il prescelto è il tenente colonnello, Tom White, ex scudiero di Elisabetta II e sosia di Roger Federer. E la malelingue già insinuano che William ne sia geloso., la convalescenza difficileè stata operata all’addome lo scorso 16 gennaio e fino a dopo Pasqua non la vedremo in circolazione. Blindata tra l’Adelaide Cottage a Windsor e Anmer Hall, la sua casa di campagna nel Norfolk, ladelcontinua le cure per riprendersi dall’intervento piuttosto delicato cui ...

Kate Middleton un mese dopo l'operazione: cosa è costretta a fare: È ormai passato un mese da quando Kate Middleton è stata operata all'addome. Dopo il ricovero in ospedale, la moglie del Principe William è ora alle prese con una lunga convalescenza, che la terrà lon ... corrieredellosport