Kanye a tutto playback, ma quanto mi costi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Al di là dei corifei adoranti di cui è facile incrociare le lodi sul web in queste ore, se non si corresse il rischio d’incappare nel più banale dei luoghi comuni verrebbe agevole scomodare Johnny Rotten per definire lo show rifilato l’altra sera daWest e Ty Dolla $ign al pubblico del Mediolanum Forum “la più grande truffa del rap”. S’è trattato, infatti, di uno smisurato karaoke collettivo a misura di “listening party”, ovvero di ascolto con i due autori del nuovo album Vultures 1, messo in campo ad Assago con una produzione risibile a prezzi non proprio risibili compresi tra i 115 e i 207 euro. Biglietteria e idea di spettacolo non proprio incoraggianti che(pardon, Ye come si fa chiamare ora su Spotify) aveva provato ad aggirare lasciando scorrere tra l’annuncio e l’evento solo sette giorni in modo da far fibrillare la prevendita, ...