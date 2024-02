Juventus | UFFICIALE | preso Barido!

La Juventus avrebbe chiuso un grandissimo colpo di mercato: arriva l’annuncio su Felipe Anderson , in scadenza con la Lazio. In vista della prossima stagione, ... (sportnews.eu)

Cambio in panchina per il Trento in Serie C. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Padova secondo in classifica, Joan Moll Moll (promosso a... (calciomercato)