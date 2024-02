Huijsen-Juve: tra le tante incognite per il futuro, una certezza

Domenica alle 12.30 andrà in scena la sfida tra Juventus e Frosinone, suggestiva per gli incroci di mercato che quest'estate hanno... (calciomercato)

Juventus, il futuro tra Champions e Mondiale per club: in ballo oltre 70 milioni: La Juventus attende di scoprire se parteciperà al Mondiale per Club 2025, che si disputerà l`estate dell`anno prossimo negli Stati Uniti. In particolar modo,. calciomercato

Gazzetta - Per l’attacco di domani, due nomi in agenda: molto è legato al futuro di Federico Chiesa. L’azzurro ha il contratto in scadenza nel 2025 e il rinnovo tarda ad arrivare, in caso di mancato prolungamento, si andrà verso il divorzio con Fede. La ... tuttojuve

Juventus, i soldi delle coppe per un mercato top: i piani di Giuntoli: mentre il futuro di Chiesa resta un rebus. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2025 e non sono novità sul fronte rinnovo. In estate non è da escludere la cessione. La Juventus continua invece ... footballnews24