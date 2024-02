Juventus-Frosinone, Allegri: "Cambio di modulo? Sempre stati a quattro dietro"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Torino, 24 febbraio 2024 - Lanon può rimandare ulteriormente l'appuntamento con il ritorno alla vittoria, che manca dal 21 gennaio. I bianconeri sono reduci da un filotto dipartite senza successi, nelle quali hanno conquistato appena due punti. Praticamente sfumato il sogno Scudetto, la Vecchia Signora deve comunque difendere il secondo posto in classifica o comunque l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Di fronte, in occasione del lunch match della 26° giornata, quelgià sconfitto due volte su due in stagione. "Ilè una squadra che crea ed è pericolosa: noi abbiamo lavorato bene, come, e domani abbiamo un solo obiettivo, ossia tornare alla vittoria. Periodi come questi nel calcio ci stanno - il pensiero di Massimiliano ...

“Firmare ora in bianco un prolungamento di contratto? In questo momento qui non firmerei niente. Ho un contratto fino al 2025. La priorità in questo momento è ... (sportface)

“L’entusiasmo c’è sempre perché per me allenare è passione, amore, soprattutto alla Juventus. Faccio parte di questo club da 10 anni, quindi sento la ... (sportface)

