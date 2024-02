Juventus | arriva il 16enne Barido dal Boca Juniors | firma fino al 2026

Superlega, Laporta fa i nomi: “Ci sono 16-18 squadre, 4 italiane”. E non cita la Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Colpo dal Sudamerica per la, che ha annunciato ladi Francisco Martin. Il giovanissimo calciatore argentino hato un contrattoalcon la società bianconera ed è già pronto a unirsi alla squadra giovanile.“Giocatore classe 2008 cresciuto nel, trequartista mancino che è già stato convocato dalla nazionale Under 15 del suo Paese e intenzionato a dare una mano sia nel presente che in una prospettiva di crescita alla”, scrive il club bianconero annunciando l’acquisto in una nota sul sito ufficiale. SportFace.