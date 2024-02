Jasmine Paolini vince torneo Wta di Dubai | primo titolo ‘top’ in carriera

Jasmine Paolini trionfa, suo il Wta 1000 di Dubai

(Di sabato 24 febbraio 2024) La 28enne azzurra supera in finale in rimonta la 25enne russa Anna Kalinskaya Impresa diche oggi trionfa nelWta 1000 di(cemento, montepremi 3.211.715 dollari) e conquista ildi questo livello in. La 28enne azzurra, numero 26 del mondo, supera in finale in rimonta la 25enne russa