Jasmine Paolini trionfa al Wta 1000 di Dubai | battuta in finale e in rimonta la russa Kalinskaya

Jasmine Paolini trionfa a Dubai - Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 febbraio 2024)conquista il Wtadi, il primo in carriera. Il secondo torneo in assoluto vinto dalla tennista italiana. Inha battuto inla, vincendo 2 set a 1 (4-6, 7-5, 7-5). Da lunedì sarà nella top 15 del ranking mondiale. Grazie a questa vittoria sale infatti al posizione numero 14 del ranking, migliorando ancora di più il risultato già strepitoso raggiunto arrivando in. Il primo set è tutto dellaprova a reagire ma lamostra in campo disinvoltura e tranquillità. All’inizio del secondo set la storia non cambia. Poitrova il break e ...