Jasmine Paolini trionfa ai Wta 1000 di Dubai Non solo Sinner | momento d’oro del tennis azzurro

Tennis: Jasmine Paolini trionfa a Dubai, da lunedì sarà la n.14 al mondo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo i notevoli exploit di Jannik, anche ilfemminilefesteggia la vittoria di, la nuova campionessa del prestigioso Wtadi. Il primo titolo, il secondo in totale di tutta la carriera. Non è una congiunzione astrale favorevole: è la bravura degli atleti che fa sì che ilitaliano stia vivendo unLeggi anche:a Rotterdam, ecco il montepremi da urlo La gara, 163 centimetri di pura grinta, ha vinto il Wtadibattendo in finale la russa Anna Kalynskaya dopo due ore e 13 minuti di gioco con ...