Jasmine Paolini trionfa a Dubai | momento d’oro del tennis italiano! VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di sabato 24 febbraio 2024)fa la storia delitaliano a! Dopo i notevoli exploit di Jannik Sinner, anche ilfemminile azzurro festeggia la vittoria di, la nuova campionessa del prestigioso Wta1000 di. Il primo titolo 1000, il secondo in totale di tutta la carriera. Un’impresa incredibile per lata italiana, che grazie a questa vittoria salirà al 14º posto nel ranking mondiale! Non è una congiunzione astrale favorevole: è la bravura degli atleti che fa sì che ilitaliano stia vivendo un. Scopri di più sulla campionessa toscana, sulla sua straordinaria vittoria, sul suo percorso nel...