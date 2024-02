Jasmine Paolini incredula per il trionfo a Dubai: "Sono orgogliosa di me stessa, ci ho sempre creduto in ogni partita"

Jasmine Paolini incredula per il trionfo a Dubai: “Sono orgogliosa di me stessa, ci ho sempre creduto in ogni partita” (Di sabato 24 febbraio 2024) Jasmine Paolini completa l’opera e firma il miglior risultato della carriera, sconfiggendo in rimonta nella rocambolesca finale di Dubai la russa Anna Kalinskaya 4-6 7-5 7-5 e diventando la terza tennista italiana (prendendo in considerazione solo il settore femminile) a vincere un torneo di categoria 1000 o Premier Mandatory. “Sono davvero sorpresa, non so cosa dire, Sono semplicemente felice. È stato un match durissimo, lei ha giocato ad un livello incredibile. Io Sono stata brava a rientrare in partita dopo aver perso il primo set:: ho lottato su ogni punto pensando di potercela fare. Sono orgogliosa di me stessa e di quello che Sono riuscita a fare”, le prime parole a caldo dopo ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di sabato 24 febbraio 2024)completa l’opera e firma il miglior risultato della carriera, sconfiggendo in rimonta nella rocambolesca finale dila russa Anna Kalinskaya 4-6 7-5 7-5 e diventando la terza tennista italiana (prendendo in considerazione solo il settore femminile) a vincere un torneo di categoria 1000 o Premier Mandatory. “davvero sorpresa, non so cosa dire,semplicemente felice. È stato un match durissimo, lei ha giocato ad un livello incredibile. Iostata brava a rientrare indopo aver perso il primo set:: ho lottato supunto pensando di potercela fare.di mee di quello cheriuscita a fare”, le prime parole a caldo dopo ...

