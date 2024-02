Jannik Sinner | “Mai stato in discoteca L’amore è un distrazione che mi posso concedere”

Il racconto di chi ha incrociato Sinner giovanissimo in allenamento: "Mai visto nulla del genere"

Dopo gli Australian Open, anche l'Atp 500 di Rotterdam. Per Jannik Sinner è un super momento e a 22 anni sta già facendo parlare di sé in tutto il mondo. Con ... (liberoquotidiano)

Crozza-Sinner svela il vero motivo per cui ha la residenza a Montecarlo: “Con l’abbonamento alla palestra ti danno la piscina di proprietà”: Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza veste i panni di Yannik Sinner per chiarire ... ilfattoquotidiano

Djokovic e Nadal, lo scatto in volo: inizia la missione Indian Wells: Il serbo, reduce dall’eliminazione in semifinale agli Australian Open per mano di Jannik Sinner, cerca l’immediata rivalsa e torna a giocare il torneo statunitense dopo 5 anni. Lo spagnolo, invece, è ... tag24

Barbara Rossi, la voce «aresina» che ha accompagnato Jannik Sinner alla conquista degli Australian Open: «E’ tutto vero. Bravo». Sono queste le parole usate da Barbara Rossi, ex tennista e allenatrice di tennis alla Sg Sport Arese, oggi anche telecronista, dopo la vittoria ottenuta da Jannik Sinner agli ... primamilanoovest