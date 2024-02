Jannik Sinner definisce i suoi obiettivi: "Alle Olimpiadi per una medaglia, voglio fare meglio a Roma"

(Di sabato 24 febbraio 2024)ha fatto rientro a Montecarlo. Dopo aver passato alcuni giorni a Sesto Pusteria con icari, godendosi qualche giorno di stacco posteriore aitrionfi a Melbourne (Australia) e a Rotterdam (Paesi Bassi), il n.3 del mondo si è rimesso al lavoro per preparare la trasferta americana del Sunshine Double. In un’intervista concessa a sportmediaset,ha parlato della sua programmazione, con particolare attenzionedi Parigi e agli Internazionali d’Italia a. La rassegna a Cinque Cerchi è stata spesso citata danelle sue esternazioni in pubblico, probabilmente anche perché il dispiacere di non essere andato ai Giochi di Tokyo per tutta una serie di ragioni c’è. “Già pensare di farne parte è ...