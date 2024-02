IWA: Info & Match annunciati per IWA Flying High

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lee iper IWA, prossimo Show della IWA in programma Domenica 25 Febbraio a Tecchiena, Alatri: IWADomenica 25 Febbraio – Tecchiena, Alatri (FR)Palasport Tecchiena – Strada Provinciale Santa Cecilia, 120 Inizio Show Ore 16.30 – Biglietti Online QUI Torneo– Quarti/ Titolo Italiano IWAFlowey Queen (c) Vs JJ Gale Torneo– QuartiKuro Vs Tao ManFashion Gabriel Vs Uragano NeroNic Fedeli Vs ??? Special Ring Announcer della serata: Flavio Augusto