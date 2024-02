Italia-Ucraina | firmato l’accordo di cooperazione sulla sicurezza – VIDEO

Guerra Russia-Ucraina, Meloni a Kiev firma un accordo decennale: anche sostegno militare

(Di sabato 24 febbraio 2024) Kiev, 24 febbraio 2024 – Volodymyr Zelenskyy annuncia la firma delin materia dicon l’. “I nostri incontri con il premierno Giorgia Meloni sono sempre significativi. Oggi abbiamo un risultato importante. Abbiamoun accordo bilaterale ditra– scrive su X il presidente ucraino – Questo documento stabilisce una base solida per la partnership dia lungo termine tra i nostri Paesi”. “Abbiamo anche parlato – aggiunge – di un ulteriore sostegno per l’nel contesto nel contesto della presidenzana del G7?. Foto: X @ZelenskyyUa Meloni: “Continuare sostegno economico ...

