Italia-Brasile, Finale Mondiali beach soccer 2024: programma, orario, tv, streaming

(Di sabato 24 febbraio 2024) 16 anni dopo, è di nuovoinai Campionatidi. A Marsiglia, nel 2008, i verdeoro si imposero per 5-3 conquistando il terzo titolo consecutivo mentre gli azzurri hanno poi dovuto attendere sino al 2019 per tornare all’ultimo atto di una rassegna iridata (perdendo con il Portogallo). Dopo due argenti, il Bel Paese va a caccia domani del primo trionfo nella massima competizione globale per nazionali del calcio giocato sulla sabbia. A Dubai i ragazzi del CT Emiliano Del Duca si sono resi protagonisti di un cammino splendido, vincendo il gruppo A per poi sconfiggere nella fase a eliminazione diretta Tahiti ai quarti e la Bielorussia in semi. Ilè arrivato invece al match decisivo per la medaglia d’oro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03 Nonostante la doppia superiorità numerica l’Italia non ha trovato immediatamente il gol, che è arrivato poco ... (oasport)

Per la terza volta nella storia, L’Italia si è qualificata per la finale dei Campionati Mondiali di Beach soccer . Gli Azzurri hanno sconfitto in semi finale la ... (oasport)

Italia Beach soccer raggiunge il Brasile in finale ai mondiali di Dubai. Battuta ai rigori la Bielorussia in semi finale , decisivo dagli 11 metri il catanzarese ... (gazzettadelsud)

L’Italia sfiderà il Brasile in finale dei Mondiali di Beach Soccer 2024: battuta la Bielorussia: L’Italia giocherà la finale dei Mondiali di Beach Soccer 2024 contro il Brasile: battuta la Bielorussia ai calci di rigore. Gli Azzurri riescono a rimettere sui binari dopo esser stati sempre sotto: i ...fanpage

Mondiali di Beach Soccer, l'Italia è in finale: battuta ai rigori la Bielorussia (8-7). Domani il Brasile per la gloria: L'Italia è in finale del Mondiale di Beach Soccer contro il Brasile. A Dubai gli azzurri vincono ai calci di rigore (3-3 nei tre tempi più il supplementare) e quello decisivo ...ilmessaggero

C'è un'Italia che va in finale al Mondiale: l'avversaria è da urlo: Ora il sogno dista solo un passo, e la speranza è che non sia di samba. L'Italia di Emiliano Del Duca, campione d'Europa in carica, sfiderà domani alle ore 16.30 a Dubai il Brasile per conquistare il ...corrieredellosport