Si combatte ancora nel sud di Israele, Gerusalemme verso l'operazione via terra a Gaza in 24-48 ore - Joe Biden in diretta dalla Casa Bianca

Israele pensa a oltre 3mila nuovi alloggi in Cisgiordania dopo l’attentato a Maaleh Adumin. Contrario Blinken: «No, sono controproducenti» (Di sabato 24 febbraio 2024) «Riguardo i piani di costruzione di nuovi insediamenti devo dire che siamo contrariati. I nuovi insediamenti sono controproducenti per ottenere una pace duratura: non sono in linea con il diritto internazionale. Il nostro governo sostiene che questa decisione di aumentare gli insediamenti indebolisca e non rafforzi la sicurezza di Israele». Ad affermarlo è il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, oggi a Buenos Aires, commentando il piano di Israele di costruire oltre 3300 alloggi in Cisgiordania, dopo l’attentato di ieri a Maaleh Adumin in cui un israeliano è stato ucciso. lI premier Benjamin Netanyahu, il ministro della difesa ... Leggi tutta la notizia su open.online (Di sabato 24 febbraio 2024) «Riguardo i piani di costruzione diinsediamenti devo dire che siamo contrariati. Iinsediamentiper ottenere una pace duratura: nonin linea con il diritto internazionale. Il nostro governo sostiene che questa decisione di aumentare gli insediamenti indebolisca e non rafforzi la sicurezza di». Ad affermarlo è il segretario di Stato Usa, Antony, oggi a Buenos Aires, commentando il piano didi costruire3300indi ieri ain cui un israeliano è stato ucciso. lI premier Benjamin Netanyahu, il ministro della difesa ...

