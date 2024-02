Isee 2024, quanti sono e a cosa servono

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio,(Adnkronos) – Quando si deve presentare la Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l', è bene sapere che esistono cinque diverse tipologie di certificazione che il contribuente può richiedere, perché non sempre l'ordinario è adatto in tutte le situazioni. Per diverse prestazioni, infatti, viene richiesta una certificazione che sia più specifica, ma questo comporta anche una maggiore difficoltà nella compilazione della Dsu necessaria per ottenerla.ordinario – si tratta della certificazione maggiormente utilizzata da chi ha un reddito basso e deve richiedere bonus e agevolazioni previste dallo stato.Università – si tratta della certificazione per avere accesso ai benefici previsti per il diritto allo studio universitario ...