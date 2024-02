Iperico | le proprietà del miglior rimedio naturale contro ansia | depressione e insonnia

Olio di iperico: proprietà, usi, controindicazioni e come prepararlo

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 24 febbraio 2024) I benefici dell', pianta nota anche come Erba di San Giovanni, sono stati avvalorati da varie ricerche scientifiche, uno dei pochi casi nell'ambito della fitoterapia. Dai disturbi dell'umore all', ecco in quali occasioni se n'è riscontrata l'efficacia