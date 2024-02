Invasione russa dell’Ucraina | dopo due anni e centinaia di migliaia di morti nessuno ha vinto

Due anni dopo l'invasione dell'Ucraina: la guerra continua. Premier Meloni a Kiev per il G7 - Rishi Sunak: la vita vincerà sulla morte

(Di sabato 24 febbraio 2024) All’alba del 24 febbraio 2022, esattamente duefa, le forze armate russe invadevano l’Ucraina, Stato libero, sovrano e democratico dal crollo dell’Unione Sovietica e dalla proclamazione dell’indipendenza, nel 1991. La ragione? “I russi del Donbass ci chiedono aiuto” disse Putin, secondo cui l’Ucraina appartiene da sempre alla Russia, e le cui truppe puntarono direttamente su Kiev per conquistarla. La guerra tornava in Europa77dalla fine del conflitto mondiale, e a 30 da quello che ha dilaniato la ex Jugoslavia, scioccando il mondo. Oggi in Ucraina c’è una situazione di stallo simile alla Prima Guerra Mondiale. I russi sono stati ricacciati indietro dalla parte centro-settentrionale del paese e non hanno mai preso la capitale. Ma occupano stabilmente il Donbass e la fascia meridionale, con Melitopol fino ai confini di ...