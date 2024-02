Intervista di Chiara Ferragni al Corriere | “Sono stata zitta troppo tempo | ora parlo!”

Chiara Ferragni: «Sono imperfetta anche io, ma sempre in buona fede. Fedez? Giusto tenere i problemi tra le mura familiari»

(Di sabato 24 febbraio 2024)questa mattina ha rilasciato una lungaaldove ha parlato del caso Balocco, partendo proprio dal famoso video girato con la tuta grigia. Una tuta non scelta per l’occasione ma che avrebbe avuto addosso da giorni. “Quando è uscita la notizia del Pandoro?rimasta completamente scioccata. Anche perché ho saputo la notizia dalle agenzie, conraneamente a tutti gli italiani. Era venerdì, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet terribili su di me e dire: cosa cavolo sta succedendo? Ero vestita ancora così quando ho pensato che dovevo fare un video e dimostrare la buona fede mia e delle persone che lavorano con me. Da tre giorni, leggevo cose completamente false, tipo che avevo truffato i ...