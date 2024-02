Inter | Sommer out per Lecce | giocherà Audero

Sommer ha la febbre, se non recupera c'è Audero. Acerbi ancora out per Lecce

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’parte persenza Yann, portiere titolare dei nerazzurri che si aggiunge a Cuadrado, Sensi, Acerbi e Thuram nell’elenco degli indisponibili per la trasferta del Via del Mare, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Lo svizzero ha la febbre e Simone Inzaghi ha preferito lasciarlo a casa. Come riporta Sky Sport,ha lasciato il centro sportivo con la sua auto e non prenderà parte alla trasferta. Tra i pali toccherà quindi al secondo, Emil, sceso in campo due volte in stagione: una in Champions League nel pareggio 3-3 col Benfica e una in Coppa Italia nella sconfitta contro il Bologna. Il 27enne ex Sampdoria cerca la prima vittoria in nerazzurro. SportFace.