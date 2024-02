Inter | Sommer non parte per Lecce | il motivo e chi gioca al suo posto

Sommer salta ufficialmente Lecce-Inter: non è partito con la squadra

Yann Sommer non ce la fa per Lecce-Inter di domani. Lo stato febbrile che lo ha colpito negli ultimi giorni gli impedirà infatti di partire per il Salento con ... (inter-news)

Tegola Inter, il titolarissimo non ce la fa: salta la trasferta di Lecce: Fugati anche gli ultimi dubbi: assenza pesante per l’Inter, che dovrà fare a meno di un suo punto ... Alle prese con un attacco influenzale, Sommer non sarà convocato per la trasferta di domani a ... calciomercato

Inter, c'è Frattesi. In porta è pronto Audero. Rifinitura con Arnautovic-Sanchez ma...: Sommer non è ancora al top dopo l'influenza, l'ex Samp potrebbe esordire in campionato. A centrocampo uno fra Barella e Mkhitaryan farà spazio all'azzurro ... gazzetta

LIVE PRIMAVERA - Milan-Inter 1-1, 85' - Ultimi minuti di gioco al Puma House of Football, adesso i nerazzurri premono: Milan-Inter 1-1 Kamate 3'; Camarda 36'; 85' - Proteste veementi della panchina rossonera dopo un contrasto Zanchetta-Zeroli che Virgilio risolve fischiando fallo contro il ... fcinternews