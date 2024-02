Inter e Atlético Madrid | calendario a confronto | 4 partite e il ritorno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’e l’si ritroveranno davanti mercoledì 13 marzo alle 21, per ildegli ottavi di Champions League, dopo l’1-0 di martedì al Meazza. Nell’attesa, entrambe le squadre giocheranno quattro: questo il. ALLO SPECCHIO – Diciannove giorni addegli ottavi di finale di Champions League. Al Civitas Metropolitano l’appuntamento è per mercoledì 13 marzo alle ore 21, nell’ultimo blocco di. Prima ci sono quattroa testa, per l’tutte in Serie A e per l’tre in Liga e una in Copa del Rey. Il ...