Inter | defezione dai convocati | il portiere Sommer out contro il Lecce

Inzaghi a ITV: "Abbiamo qualche defezione, ma giocheremo una partita da vera Inter"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Entusiasmo alle stelle in casadopo la vittoria in Champions Leaguel’Atletico Madrid e il rendimento eccezionale in campionato. La squadra si prepara per la partita di Serie Ail, una squadra alla ricerca di punti per la salvezza. Brutte notizie sul fronteper Simone Inzaghi. Ilha accusato un attacco influenzale nei giorni scorsi e non è ancora in grado di scendere in campo. L’estremo difensore non partirà per. Spazio ad Audero dal primo minuto.

