Intelligenza artificiale | ne parla Roncaglia

"Intelligenza creativa: artificiale?", se ne parla alla Galleria Boragno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Quello che sarà affrontato domani - alle 11 al Ridotto del Valli - a Finalmente Domenica è uno dei temi più dibattuti di questi tempi: le forme digitali del sapere. Ne parlerà Gino, esperto nel campo delle culture digitali e di rete, autore del libro ’L’architetto e l’oracolo. Forme digitali del sapere da Wikipedia a ChatGPT’, in dialogo con Riccardo Fedriga, professore di filosofia e comunicazione dell’Università di Bologna. ChatGPT e gli altri sistemi digenerativa, capaci di produrre testi e immagini in risposta a una richiesta dell’utente, rappresentano una rivoluzione.

