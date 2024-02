Inferno di fuoco a Valencia Nove morti nei grattacieli Il giallo dei muri infiammabili

Inferno di fuoco a Valencia, incendio devasta 2 grattacieli: già 4 morti [VIDEO]

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tra levittime del rogo in un palazzo ac’è anche una famiglia. Padre, madre, figlio di tre anni e neonata di 15 giorni sono stati divorati dalle fiamme che hanno bruciato un intero edificio di 14 piani, e il palazzo vicino, nel quartiere Campanar. A trovare i corpi i vigili dele la polizia scientifica dopo 24 ore di ricerche no stop. L’incendio infatti si era sviluppato giovedì pomeriggio alle 17.30 in un appartamento al settimo piano. Tra le cause della tragedia ci sarebbe il materiale con il quale era costruita la facciata del palazzo, ovvero il poliuretano, sostanza altamente infiammabile. Proprio su questo è stata aperta una inchiesta con il segreto d’indagine. Diversi esperti e architetti locali hanno puntato il dito su come gli edifici erano stati costruiti nel 2008 ma con permessi che risalivano a tre anni ...