Incredibile Kiko Casilla: prova per il Lecco, ma fugge nella notte

(Di sabato 24 febbraio 2024) il 37enne spagnolo era atterrato in Italiatarda serata di mercoledi?, per poi svolgere le visite mediche il mattino seguente

