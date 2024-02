Incidente stradale a Carmagnola, perde la vita donna di Ceresole d'Alba

Verissimo, Gulten (Terra amara) ha discusso con il cast: “Momenti di tensione”: Selin Genc a Verissimo Anche per Gulten di Terra amara la storia nella soap turca è terminata da qualche settimana. Con grande dispiacere del pubblico di ...lanostratv

Incidente stradale, perde il controllo dell'auto e finisce contro il new jersey: paura per una mamma e i suoi due bambini: Un Incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 9 lungo la statale 7, uscita Mesagne ovest, dove un’auto è andata a sbattere sul newjersey.quotidianodipuglia

Incidente spaventoso in Cina per il ghiaccio: maxi tamponamento con più di 100 auto: Un maxi tamponamento in Cina ha convolto circa 100 auto. Scene da apocalisse per via del freddo improvviso che ha investito il paese.auto.everyeye