Incendio nella notte in centro a Monza | bruciano gli arredi esterni del Bar Moderno

Incendio nella notte a Scario: in fiamme il dehors di un locale

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 –lascorsa in. Erano le 2.15 quando in piazza Roma, davanti all'Arengario, squadre del Comando die Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per unche ha interessato l'area esterna attrezzata con tavolini e sedie di un locale caffetteria/pasticceria, il Bar. Le fiamme hanno interessato dei divani, un fungo riscaldante da esterno e la tensostruttura. Sul posto sono giunte l'autopompa e l'autoscala dei vigili del fuoco dalla sede centrale di. L'intervento è durato oltre due ore. Le cause sono in fase accertamento. Non si segnalano feriti.