Incendio in un box auto, famiglia resta intossicata

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tolentino (Macerata), 24 febbraio 2024 –in un boxa Tolentino,. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 in Traversa delle Cartiere, immediato l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i locali. Il box si trova in una palazzina a due piani e il denso fumo sprigionato ha raggiunto un appartamento al piano superiore intossicando tre persone in maniera lieve: marito, moglie e figlia. Tutti e tre sono stati assistiti dai sanitari e poi portati in ospedale per accertamenti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Ma non è stato l’unicooggi nel Maceratese: fiamme anche a Morrovalle. Il rogo è divampato verso il primo pomeriggio e ha coinvolto un annesso agricolo adibito a rimessaggio di ...