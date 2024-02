Inaugurato il point, Elena Carnevali: “Vogliamo una Bergamo europea, non chiusa al provincialismo”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 febbraio 2024). Braccia alzate, sorrisi e il racconto della sua città, quella del futuro.inaugura il suo, il quartier generale della campagna elettorale che la vede in corsa per la carica di sindaco a. E lo fa davanti ad un centinaio di persone, al suo popolo, quello del PD e della coalizione che l’ha voluta e scelta per dare continuità ai due mandati di Giorgio Gori. “Oggi inauguriamo questo luogo, la vera “Casa della coalizione” che è dedicata e a tutti i cittadini che hanno desiderio di incontrarmi e parlarmi, per poter dare loro un consiglio o semplicemente ascoltarli. Voglio ringraziare tutti i giovani che mi stanno dando un aiuto, che hanno contributo ad aprire questo luogo di ascolto e di confronto”, ha affermato. “Qui vedete fotografie e mappa della città, punti che ho ...