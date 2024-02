“In tanti weekend non c’è stato” La verità di Chiara Ferrani su Fedez e sui pandori

Chiara Ferragni e la separazione: “Fedez? In tanti weekend non c'è stato. Ma è mio marito e devo proteggere i figli”

(Di sabato 24 febbraio 2024) In un’intervista esclusiva pubblicata dal “Corriere della Sera”,Ferragni ha rotto il silenzio sul terremoto che che si è abbattuto sulla sua vita nelle ultime settimane. “Ora la priorità è difendere la mia famiglia – ha detto – Ho avuto un successo più grande dei sogni che avevo”.rivendica di battersi “per i diritti inalienabili delle persone, delle donne e della comunità Lgbtq+”, di avere un’azienda che “produce” e non solo pubblicizza, di amare la comunicazione. Ma certo il momento è complicato, anche in famiglia. “Io sono grata della mia vita, ma non sono perfetta e non voglio più apparire tale”. La Ferragni, affrontando la recente crisi coniugale con il marito, ha fatto luce sulla sua scelta di proteggere l’intimità della loro vita matrimoniale affermando: “Lui in...

Fedez «in tanti weekend non c'è stato. In altri, c'è stato». «Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è ... (iltempo)

Fedez "in tanti weekend non c'è stato. In altri, c'è stato. Comunque, è mio marito . E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio ... (ilgiorno)

Chiara Ferragni: "La priorità è difendere la famiglia. Fedez in tanti weekend non c'è stato. Comunque, è mio marito": Oggi Fabrizio Corona aveva la sua 2797 udienza in tribunale. La sua avvocatessa Cristina Morrone, lo attendeva per l’udienza delle 12. In un video pubblicato sui social l’imputato si è presentato alle ... informazione

Chiara Ferragni dopo la bufera: "Fedez In tanti weekend non c'è stato": Chiara ripercorre il caso Balocco dal 15 dicembre scorso, quando l’Antitrust comunica di aver sanzionato due sue società e la Balocco per «una pratica commerciale scorretta»: «Sono rimasta completamen ... iltempo

Chiara Ferragni e la separazione: “Fedez In tanti weekend non c’è stato. Ma è mio marito e devo proteggere i figli”: Milano, l’influencer ripercorre il “caso Balocco”: Per due mesi si è parlato di me come di una criminale” e parla delle sue paure e fragilità: “Non sono perfetta e non voglio più apparire tale” ... ilgiorno