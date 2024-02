In ‘Kalashnikov’ Domenico Quirico racconta l’arma che ha globalizzato la guerra

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per ragioni di lavoro mi è accaduto spesso di filmare dei kalashnikov: in Medio Oriente, in Africa, nel Caucaso, nei Balcani. Ma ce n’è uno che non riesco a dimenticare : ridotto a un rottame e mezzo fuso dalle bombe era appeso a Beyrut, nel 1986, su una parete della sede del Partito Comunista Libanese. Ricordava ai rari visitatori che quasi tutti i membri del partito erano caduti combattendo l’invasione israeliana dell’82. Mi è tornato in mente leggendo Kalashnikov, l’ultimo libro di. Inviato de La Stampa,hato quasi tutti i conflitti del nostro tempo collezionando una serie infinita di premi giornalistici e di viaggi all’inferno. Kalashnikov li ripercorre usando come chiave di letturache hala, che l’ha ...