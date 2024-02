In Italia il 10% autovelox del mondo, peggio solo la Russia - Ultima ora - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tra semafori intelligenti,e Tutor, nelsi contano in totale 111.451 apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni stradali. Di questi 11.171, pari al 10% circa del totale, è installato in. I dati arrivano dal Codacons, che riporta le statistiche ufficiali aggiornate della piattaforma specializzata in, Scdb.info. Il numero degli apparecchi presenti sulle stradene e utilizzati per sanzionare il superamento dei limiti di velocità e le infrazioni semaforiche è in costante aumento, al punto che oggi se ne contano nel nostro paese ben 11.171 - spiega il Codacons - Si tratta del 17% di tutti gli strumenti automatici presenti in Europa, che tra semafori di nuova generazione,e tutor registra un totale di 65.429 apparecchi. ...