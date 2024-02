In fuga con l'arsenale in auto. Tre alias e parecchi misteri

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ha forzato il valico di Como Brogeda alla guida di un suv rubato in Svizzera, carico di armi, refurtiva e documenti. L’uomo alla guida, è stato arrestato dopo dieci ore di ricerche dai carabinieri di Turate, che lo hanno individuato fermo a lato della strada mentre stava consultando il suo cellulare. Si chiamerebbe Albert Isufi, albanese di 45 anni, identità che al momento è ritenuta la più credibile rispetto a Albert Hoxa, e soprattutto rispetto a Kristaq Nini, il nome che compariva sul passaporto greco risultato falso. Stessa data di nascita, ma tre diverse storie anagrafiche. I militari di Turate lo hanno rintracciato al termine di una giornata iniziata giovedì alle 9.40 quando, alla guida di una Mercedes Glc 200 grigia, rubata il giorno precedente in Svizzera, ha forzato il valico di Brogeda, fuggendo lungo la A9. Sparito per ore, fino alle 13, quando dalla centrale operativa dei ...

