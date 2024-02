In dieci giorni la pioggia di una stagione | Giuliacci spiazza tutti

Meteo, Giuliacci spiazza tutti: in dieci giorni la pioggia di una stagione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un cambio di passo netto e inaspettato. Se fino a una settimana fa sole e temperature miti dominavano le previsioni meteo, ora è il turno die neve. Sembra infatti che una lunga "fase piovosa" ci attenda. A rivelarlo è stato il colonnello Mario. "Il periodo piovoso, caratterizzato da continuo passaggio delle perturbazioni sulla nostra penisola, insisterà per tutta la prossima settimana e, in base alle ultime proiezioni, entro domenica 3 marzo in quasi tutto il Paese cadranno almeno 50 millimetri di", ha scritto l'esperto su meteo.it. Tanta, quindi. E quantità talmente elevate che il meteorologo ha affermato: "In ogni caso in diverse zone del Paese cadrà lache normalmente si vede in mesi interi". Ma dove cadrà tanta acqua? ...