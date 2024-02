Imbarazzante | alla fine sono uguali | lo sfregio di Selvaggia Lucarelli a Fedez e Ferragni

Vergogna senza fine alle WTA Finals, si gioca nel deserto: situazione imbarazzante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Era attesa la bordata di. Il consueto veleno dopo la rottura trae Chiara, da lei che li ha sempre fieramente osteggiati, non era ancora stato copiosamente distribuito. Bene, l'attesa è finita. Dopo lunghe ore in cui l'addio della coppia più esposta d'Italia ha monopolizzato il dibattito, ecco che la blogger rompe il silenzio. L'occasione per dire la sua arriva però dall'intervista pubblicata oggi, sabato 24 febbraio, sul Corriere della Sera. Intervista proprio, la prima intervista da che è esploso il pandoro-gate e tutto quel che ne è conseguito. Manon ha gradito... "L'intervista a, ma tutto questo è ancora più. Per un ...