Illuminate 2024, quando vederlo e protagoniste: Martina Stella e Nilla Pizzi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un viaggio alla scoperta delle donne esemplari del Novecento italiano: dal 25 febbraio torna in seconda serata su Rai 3 l’appuntamento con, la docu-serie tutta al femminile targata Rai e giunta alla sua sesta edizione. Il primo episodio, dedicato alla cantante, vedrà nelle vesti di narratrice l’attriceraccontanella prima puntata Torna da domenica 25 febbraio alle 23.15 l’appuntamento con, la docu-serie in 4 puntate in onda su Rai 3 e dedicata alle donne esemplari del Novecento italiano. A guidare il racconto di queste straordinarie eccellenze femminili “made in Italy”, saranno quattro grandi attrici del ...