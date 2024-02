Il voto agli studenti fuorisede per le Europee è un passo storico, ma non è abbastanza

(Di sabato 24 febbraio 2024) In Italia è ormai praticamente certo che ilfuori sede verrà sperimentato alledi giugno. Giovedì 22 febbraio è stato infatti approvato in Commissione Affari Costituzionali del Senato un emendamento di Fratelli d’Italia al Decreto Elezioni che consente ai solie studentesse, circa mezzo milione di persone, di votare dal proprio domicilio nonché luogo di studio. Sarà la prima volta in Italia, dopo decenni di ritardo rispetto al resto dell’Europa continentale e addirittura due secoli dopo rispetto alla Gran Bretagna, dove glie i professori potevano votare fuori sede già nel XIX secolo. Il Decreto Elezioni ora dovrà passare al vo dell’Aula e poi essere approvato anche alla Camera dei Deputati entro il 29 marzo. L’unanimità raggiunta ieri durante la votazione in ...

