Il Volo verso lo scioglimento | rapporti usurati | pesanti indiscrezioni dietro al crac

Musica: la band il Volo verso lo scioglimento. L'appello a Piero, Gianluca e Ignazio

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ancora provati dalla fresca rottura dei Ferragnez, non siamo emotivamente pronti per un nuovo divorzio nello showbiz, quindi speriamo che la cosa rientri. Parliamo delle insistenti voci che vogliono la separazione del gruppo italiano più famoso del mondo, il. Gli ex tre tenorini nati dal talent show di Antonella Clerici Ti lascio una canzone sono diventati grandi, hanno vinto Sanremo, conquistato l'America, oggi sognano forse carriere soliste. Piero Barone, la voce più tenorile, Gianluca Ginoble, il più pop, e Ignazio Boschetto, il collante dei tre, potrebbero andare ognuno per la propria strada. Siamo di fronte allo? Le tensioni nel trio sono evidenti e i protagonisti non fanno niente per nasconderle. Le scintille in radio tra Piero Barone e Gianluca Ginoble sono la dimostrazione. A Radio Number One quel «parla per te» di Piero nei ...