Il var salva l' Ascoli Con la Feralpisalò arriva una vittoria fondamentale

Vita o morte? È vita: l'Ascoli sconfigge la Feralpisalò con il brivido

(Di sabato 24 febbraio 2024) Piacenza, 24 febbraio 2024 - All'ultimo respiro il varl'che si aggiudica lo scontro salvezza con laper 1-0. Annullato a pochi istanti dal termine il possibile pareggio in rovesciata dell'ex Manzari. Il successo firmato dal gol decisivo di Masini così permette ai bianconeri di riprendere quota, spingendo i lombardi verso il virtuale, quasi inevitabile, ritorno in C. In classifica gli uomini di Castori salgono a 26 punti e riprendono quota. La partenza anticipata e la rifinitura svolta in totale segretezza nel cuore dell'Emilia permettono a Castori di partorire alcune mosse a sorpresa. Dietro viene nuovamente bocciato Botteghin. Sulla corsia di sinistra è Zedadkda a ricevere fiducia. Valzania invece viene ribattezzato trequartista centrale alle spalle del tandem Mendes-Rodriguez. L'esperto Di Tacchio ...