Il trapper Medy Cartier denunciato per stalking: braccialetto elettronico

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bologna, 24 febbraio 2024 – Ancora guai per, ildel Pilastro noto non solo per la sua carriera musicale, ma anche per le recenti turbolenze con la giustizia, a partire dal concerto non autorizzato che organizzò al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio, tre mesi fa, e in cui si scatenarono violente risse e alcuni ragazzini rimasero feriti, e la multa (non senza momenti di tensione) da parte della polizia dopo un inseguimento in auto, che il giovane guidava senza patente e con cui aveva “bruciato” un semaforo rosso. Ilera finito nei guai per un concerto abusivo e per essere fuggito in auto, senza patente, alla polizia Questa volta, a denunciare il 22enne è una sua ex di Roma, che lo scorso dicembre ha sporto denuncia contro di lui ...