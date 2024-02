Il trapper che terrorizzava l'influencer: braccialetto elettronico per Medy Cartier

(Di sabato 24 febbraio 2024) Marbouh Ehrmedi, ovvero il, ha ricevuto un divieto di avvicinamento a un’influencer romana. L’ordinanza applicativa di misura cautelare, spiega oggi Il Messaggero, è arrivata perché è gravemente indiziato di atti persecutori e diffamazione nei confronti dell’ex fidanzata. Ora gli è vietato avvicinarsi all’appartamento della ragazza e ai luoghi da lei frequentati. In più, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare del. Ha anche il divieto di rivolgerle la parola se dovesse incontrarla per caso a Roma.vive tra la Capitale e Bologna. I due si erano conosciuti su Instagram. Poi la frequentazione andata avanti per qualche mese. Subito con comportamenti aggressivi del. Nel ...

Il trapper Medy Cartier con il braccialetto elettronico. Diceva alla ex: «Se non stai con me, ti rovino la vita»: Nei confronti del cantante bolognese il gip ha emesso una misura cautelare con il divieto di avvicinamento alla ragazza. Non può nemmeno parlarle. I precedenti e la rissa di dicembre al concerto a Mil ... roma.corriere

Medy Cartier fermato, perseguitava l’influencer: per il trapper braccialetto elettronico dopo la denuncia della sua ex: Ancora guai per il trapper bolognese Medy Cartier, al secolo Marbouh Ermedhi di origine italo-marocchina, classe 2001. A dicembre si era fatto conoscere in tutta Italia perché prima di un ... ilmessaggero

