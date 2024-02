Il tempo rivelatore si mostra a Venezia nello splendido atrio di Palazzo Fortuny

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Le mie rughe fanno parte del mio sguardo" ha detto in una recente intervista Charlotte Rampling. E dopo tanta alta definizione, dopo l’ossessione per filtri e pulizia e per un’aderenza chirurgica (e plastica) a un se stesso immutabile, ecco che la conraneità bussa alle porte in maniera totalmente inaspettata. Perché essere conranei significa, oggi più chiaramente di ieri, essere portatori attivi di memoria. Una mutazione in perenne evoluzione, un decadimento certamente continuo e inevitabile, ma capace di contenere una verità e un significante ancora poco esplorati. Pezzi sparsi di una sensibilità sempre più diffusa che va dalla dismissione ormai frequente di filtri e di trucchi e parrucchi (se non in maniera ostentata e squisitamente giocosa) in cambio di un corpo nuovamente visibile anche nelle sue naturali e ricercatissime imperfezioni. ...

Il tempo rivelatore si mostra a Venezia nello splendido atrio di Palazzo Fortuny: Là dove la manipolazione riguarderebbe un’azione di restauro e di ripristino, là dove l’immagine fotografica richiederebbe una radicale manipolazione per ripulirla dall’usura e dalle imperfezioni del ... ilfoglio

Autovelox, nella stessa strada varrà soltanto la prima multa. Dispositivi vietati nei tratti sotto ai 50 km orari: Stop ai dispositivi di rilevamento della velocità su tratti di strada sotto ai 50 chilometri all'ora e mini condono qualora si prendano più multe sul medesimo tratto monitorato. ilmessaggero

Skull and Bones: un video rivelatore lo compara ad Assassin's Creed: Black Flag: Si comincia ad esempio con gli abbordaggi, in tempo reale in Black Flag e delle sequenze filmate in Skull and Bones. In Black Flag si può nuotare, in Skull and Bones no. Le animazioni delle labbra ... multiplayer