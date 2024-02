Il tempo dell’insicurezza: dall’Ucraina a Gaza ormai a prevalere è la legge del più forte

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il 24 febbraio 2022 è una data che non si può dimenticare facilmente, e non solo per ciò che è effettivamente successo – l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina -, ma anche per ciò che questo episodio ha rappresentato e tuttora rappresenta. Perché non si tratta semplicemente di un regolamento di conti tra due Paesi, né di una semplice questione territoriale circoscritta, ma di quella che ha costituito una spallata piùche mai a un ordine mondiale che sembrava andare avanti per inerzia e, come tale, ha iniziato più che mai a vacillare. Correva l’anno 2014 quando Papa Francesco, con un’affermazione drammaticamente inquietante quanto lucida, disse che il mondo stava vivendo una terza guerra mondiale a pezzi. Se la frase ha lasciato spaesati molti, forse, è più che altro perché “guerra mondiale” è un termine che utilizziamo convenzionalmente per due conflitti ...