Il teatro in tv di Vincenzo Salemme su Rai 5

Il teatro - in tv - di Salemme: lo racconta una serata su Rai 5

(Di sabato 24 febbraio 2024) Stasera 24 febbraio va in onda su Rai 5 il documentario di Barbara Napolitano “In Scena Backstage:, il bello… della diretta”. “In Scena Backstage:, il bello… della diretta”, racconta il dietro le quinte dell’evento. Viene trasmesso sabato 24 febbraio alle 23.15 su Rai 5.è il protagonista nei filmati e racconta la sfida con il

Narratore per eccellenza del mondo dello spettacolo italiano e non solo, volto tra i più autorevoli del Tg1 che ha raccontato per decenni il cinema, la musica ... (gazzettadelsud)

Palermo – Debutta venerdì 15 dicembre alle 20 al Teatro Massimo di Palermo “Biancaneve” , la nuova creazione per il Corpo di ballo della Fondazione firmata dal ... (webmagazine24)

Caserta. È per domani sabato 20 gennaio alle ore 17 il primo appuntamento del nuovo anno per “Il Salotto a Teatro ”, il ciclo di incontri tra i protagonisti ... (casertanotizie)

CHERASCO/ teatro cibo per la mente: al via la stagione primaverile al "Salomone": Ven 1 MARZO 2024 - "TI LASCIO PERCHÉ HO FINITO L’OSSITOCINA" Un monologo comico-terapeutico per guarire le pene d'amore, ideato e interpretato da Giulia Pont con la regia di Francesca Lo Bue.cuneocronaca

Vincenzo Olivieri: «Tornerò in scena con un grande spettacolo dedicato alla mia Barbara»: Per tre mesi ha spento i riflettori, si è allontanato dai social mentre i follower continuavano a chiedergli se e quando sarebbe tornato. Non c’è un tempo sufficiente ...ilmessaggero

Amleto al teatro Galleria Toledo | Recensione: Amleto, la secolare opera di William Shakespeare, rivive al teatro Stabile d'Innovazione Galleria Toledo per la regia di Laura Angiulli.eroicafenice