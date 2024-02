Il simbolo del fallimento di Putin | blitz di Meloni a Kiev | lo schiaffo allo Zar

La foto di Elon Musk simbolo del fallimento (e del riscatto)

(Di sabato 24 febbraio 2024) Viaggio in Ucraina per Giorgianel giorno del secondo anniversario dall'inizio della guerra, dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Il premier atterra all'aeroporto di Antonov-Hostomel di, dove prende parte alla cerimonia di consegna delle onorificenze ai difensori dello scalo. Presenti il premier ucraino, Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e i primi ministri di Belgio e Canada, Alexander De Croo e Justin Trudeau. "Questo posto è ildeldi Mosca e dell'orgoglio dell'Ucraina, qui i piani di Vladimirsono stati fermati, ci ricorda che c'è qualcosa di più forte di missili e guerra, l'amore per la terra e la libertà", ha premesso. E ancora: "Questa terra è un pezzo della nostra casa e noi faremo ...